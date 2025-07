Corpo de Preta Gil chega ao Brasil nesta quinta-feira (24)

Preta Gil faleceu no último domingo (20) nos Estados Unidos. | Reprodução

Cantora será cremada após as cerimônias de despedida programadas para esta sexta-feira (25), no Rio de Janeiro. Velório será aberto aos fãs.

Os amigos e fãs da cantora Preta Gil já se preparam para as últimas homenagens e despedidas à artista que faleceu no último domingo (20), em Nova York, vítima de câncer.

O corpo dela chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (24), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Preta terá seu velório realizado no icônico Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na sexta-feira (25).

A família Gil desembarcou no mesmo voo que trouxe o corpo da cantora ao país. Entre os familiares presentes estavam Flora Gil (madrasta), Francisco Gil (filho de Preta), Sol de Maria (neta), Bento Gil (sobrinho), além de Maria Muller, filha de Otávio Muller e pai de Francisco.

O patriarca Gilberto Gil e Sandra Gadelha, pais da artista, já se encontravam no Rio de Janeiro aguardando a chegada do corpo da filha.

O traslado também foi acompanhado pela médica responsável pelo tratamento de Preta Gil, Dra. Roberta Saretta, do Hospital Sírio-Libanês.

Detalhes do traslado

O voo partiu de Nova York às 19h (horário de Brasília) da quarta-feira (23), com a família acompanhando todo o processo de traslado. O corpo já seguiu para o Rio de Janeiro.

Cerimônias de despedida

Velório público no Theatro Municipal

O velório de Preta Gil ocorrerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, sendo aberto ao público das 9h às 13h. A escolha do local simboliza a importância cultural da artista e permite que fãs e admiradores prestem suas últimas homenagens.

Cerimônia restrita e cremação

Após o velório público, o corpo será transportado para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, onde ocorrerá uma cerimônia íntima restrita a familiares e amigos próximos, programada para acontecer entre 15h e 17h. Em seguida, será realizada a cremação da cantora.

Últimos momentos da artista

Preta Gil faleceu no último domingo (20) nos Estados Unidos. Segundo informações da família, a cantora passou mal em uma ambulância a caminho do aeroporto, quando se preparava para retornar ao Brasil.

A cantora, filha de Gilberto Gil, construiu uma carreira sólida na música brasileira e se tornou uma voz importante na luta contra o preconceito e na defesa dos direitos das mulheres negras.

As informações sobre as cerimônias foram confirmadas oficialmente pela família Gil, que tem recebido manifestações de carinho e solidariedade de todo o país neste momento de luto.

