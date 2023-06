Corpo de servidor público é encontrado por populares no rio Amazonas após dois dias de buscas

A vítima era guarda municipal, e estava dando apoio na transferência de criminosos para o presídio de Santarém. — (Foto: Divulgação/Rede Sociais)

O servidor teria caído de uma embarcação quando viajava do município de Óbidos para Juruti.

O corpo do servidor público de Juruti, oeste do Pará, que desapareceu na madrugada de terça-feira (6), foi encontrado na noite de quinta (8), próximo às comunidades Amador e Januária, últimas em Óbidos, baixando o Rio Amazonas.

Informações preliminares dão conta de que o corpo de Lennon da Silva Vieira, 31 anos, foi encontrado por populares boiando por volta de meia-noite de quinta (8).O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Óbidos.

Lennon da Silva viajava em uma embarcação de passageiros, que seguia de Óbidos para Juruti, quando desapareceu. Lennon era guarda municipal e estava na cidade de Óbidos para dar apoio na transferência de criminosos para o presídio de Santarém.

Câmeras de segurança da embarcação captaram os últimos momentos do servidor público caminhando sentido a proa da embarcação. Não é possível ver pelas imagens, o momento exato em que a vítima cai do barco. Ainda segundo informações, Lennon teria consumido bebida alcoólica na embarcação minutos antes de desaparecer.

Fonte:G1/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2023/10:12:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...