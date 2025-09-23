Corpo é avistado “boiando” no Rio Itacaiúnas em Marabá (PA)

Foto:Reprodução | Cadáver foi avistado, por volta de 13h30, desta segunda-feira (22), no Núcleo Cidade Nova, próximo ao local conhecido como “areal”, no Bairro Amapá.

Nas margens do Rio Itacaiúnas, próximo ao local conhecido como “areal”, no Bairro Amapá, um corpo masculino não identificado, foi avistado, por volta de 13h30, desta segunda-feira (22), no Núcleo Cidade Nova, na cidade de Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com o 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), uma guarnição foi acionada via Núcleo Integrado de Operações (NIOP) para averiguar a veracidade da solicitação da PM. De imediato, a equipe deslocou-se ao local indicado e constatou que realmente existia um corpo “boiando” no Rio Itacaiúnas.

Diante da constatação, foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar para resgatar o cadáver e os peritos do Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao local para remover o corpo. A causa da morte ainda é desconhecida, pois não se sabe se a vítima morreu afogada ou se teve a vida ceifada por alguém. A 21ª Seccional Urbana abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do rapaz.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/07:04:10

