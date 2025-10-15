Corpo é encontrado boiando em rio no nordeste do Pará

Foto: Reprodução | Populares avistaram o corpo próximo à margem do rio e acionaram Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (15), um corpo foi encontrado em um rio localizado na Avenida Centenário, próximo ao bairro do Guarasuco, em Capanema, no nordeste paraense. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar a retirada do corpo das águas.

Informações apontam que populares avistaram o corpo próximo à margem do rio e acionaram Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Agentes das polícias Científica e Civil e do Instituto Médico Legal estiveram no local para iniciar o trabalho de perícia e investigação sobre a identidade da vítima e circunstâncias do ocorrido.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/14:28:44

