Corpo é encontrado com mãos amarradas e capuz na cabeça em São João do Araguaia

Corpo de Weliton Pereira de Carvalho, de 26 anos, foi encontrado com mãos amarradas, capuz e várias balas, em São João do Araguaia. (Reprodução Redes Sociais)

A vítima foi identificada como Weliton Pereira de Carvalho, de 26 anos, e foi morta com vários tiros

O corpo de Weliton Pereira de Carvalho, de 26 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (06/02) com as mãos amarradas para frente, com um capuz na cabeça e crivado de balas na entrada de uma fazenda no município de São João do Araguaia.

Uma pessoa que passava pela estrada vicinal que dá acesso à vila do Pau Furado, por volta das 6h30, encontrou o corpo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é natural do Tocantins e havia sido vista recentemente em várias localidades da região.

Segundo o portal Correio de Carajás, Weliton era suspeito de estelionato e já havia enganado diversas pessoas. Na quarta-feira desta semana (05/02), ele chegou a ser detido e passou algumas horas na Delegacia de Polícia Civil de Brejo Grande.

A Polícia Civil ainda aguardou que uma possível vítima procurasse a unidade policial e formalizasse a denúncia para que ele permanecesse à disposição da Justiça, mas, como ninguém procurou a delegacia, o suspeito foi liberado.

Duas guarnições da PM atenderam a ocorrência de homicídio e isolaram a área. Uma equipe de investigadores da Polícia Civil e de peritos da Polícia Científica estiveram no local e fizeram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Marabá (IML).

O crime, com características de acerto de contas, será investigado pela Polícia Civil de São João do Araguaia, sob a coordenação do delegado Toni Vargas, que abrirá um inquérito para tentar identificar os autores do homicídio e a real motivação. Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou que a Delegacia de São João do Araguaia investigará o caso. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação.

Fonte: O Liberal

