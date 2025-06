Corpo é encontrado com sinais de violência em Parauapebas

(Foto: Ilustração) – O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (30), no PA Carlos Fonseca, nas proximidades da região conhecida como Tapete Verde.

Na manhã desta segunda-feira (30), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível homicídio no PA Carlos Fonseca, nas proximidades da região conhecida como Tapete Verde, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pela guarnição que atendeu o chamado, o acionamento ocorreu por volta das 6h50, via Central de Atendimento da Polícia Militar (CAD). Ao chegarem ao local informado, os policiais constataram um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, com sinais evidentes de violência.

Diante da gravidade da situação, foi feito o isolamento da área e acionadas as equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), que compareceram ao local para realizar a perícia e os procedimentos de remoção do corpo. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso, que segue sob o registro de homicídio, conforme o boletim de ocorrência inicial. A motivação e a autoria ainda são um mistério. Moradores da área relataram que ouviram barulhos estranhos durante a madrugada, mas não souberam precisar o que teria ocorrido até o amanhecer, quando o corpo foi avistado.

A identidade da vítima deverá ser confirmada após os exames de necropsia e reconhecimento oficial por parte de familiares, caso haja identificação junto ao IML.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/16:22:33

