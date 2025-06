Corpo é encontrado com sinais de violência em Tailândia (PA)

Foto:Reprodução | Cadáver da vítima foi localizado no bairro Vila Macarrão, região periférica da cidade

O corpo de um homem identificado como Paulo Roberto Araújo Silva, de 47 anos, foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (20), em Tailândia, no Pará. A vítima apresentava várias lesões na região da cabeça, levantando a suspeita de homicídio.

Segundo a Polícia, Paulo Roberto estava na condição de foragido do sistema prisional. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com as informações iniciais, o corpo foi localizado na Travessa Palmeira, entre as avenidas Jarana e Oliveira, no final do bairro Vila Macarrão, área periférica da cidade.

Populares que passavam pela região encontraram o corpo jogado em uma estrada de terra e acionaram a Polícia Militar e a Polícia Civil. Ainda conforme os levantamentos preliminares, as lesões podem ter sido causadas por um objeto contundente.

Quando os agentes da Polícia Civil chegaram ao local, confirmaram a veracidade dos fatos. Pessoas que conheciam a vítima relataram que ele foi visto pela última vez por volta das 18h30 de quinta-feira (19), saindo da casa de um conhecido em visível estado de embriaguez. Desde então, estava desaparecido. Além disso, ainda relataram que havia boatos sobre Paulo já ter sido ameaçado anteriormente. No entanto, somente as investigações poderão esclarecer o caso.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação ou autoria do crime. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis.

