Corpo é encontrado de ponta-cabeça dentro de buraco

MISTÉRIO -Corpo é encontrado em cisterna no bairro Sol Nascente em Ceilândia no DF.- (Foto:crédito: Material cedido ao Correio)

A vítima é um homem de 24 anos e estava a 3m de profundidade. Agentes da 19ª DP (Ceilândia) investigam o caso

O corpo de um homem de 24 anos foi encontrado, na noite desta quinta-feira (1º/6), dentro de um buraco próximo à Oficina Mix, no Sol Nascente, em Ceilândia. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que foi acionado para a ocorrência, o cadáver estava em posição de ponta-cabeça a cerca de três metros de profundidade. O homicídio é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).

Segundo a ocorrência da Polícia Civil do DF (PCDF), uma pessoa procurou a 19ª DP para informar que um homem havia matado outro e jogado o corpo na cisterna de uma empresa. Ao serem informados, agentes foram até o local informado acompanhados por uma equipe de bombeiros e constataram que havia um cadáver na cisterna.

Os bombeiros detalham que o corpo de uma pessoa estava de cabeça para baixo presa a três metros de profundidade dentro de um buraco de cerca 50cm de diâmetro. Para a retirada, um sistema de cordas foi montado pelos militares. Na primeira avaliação, os bombeiros concluíram que se tratava de um homem de aproximadamente 25 anos. Ele apresentava sinais evidentes de morte, como a rigidez cadavérica.

Após a retirada, uma perícia foi solicitada para o local. Os policiais não encontraram o suspeito de cometer o crime. O homem teria fugido do local. A vítima foi identificada posteriormente, mas não teve a identidade revelada. A 19ª DP investiga os fatos.

Fonte:Correio Braziliense/* Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2023/05:59:40

