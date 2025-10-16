Corpo é encontrado dentro da mala de um carro após ser desenterrado em João Pessoa

Foto: Reprodução | Vítima ainda não foi identificada e o caso segue sendo investigando

Um corpo de um homem em estado avançado de decomposição foi encontrado na tarde dessa quarta-feira (15) dentro da mala de um carro, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

Equipes da Polícia Civil foram acionadas após pessoas que passaram pelo local perceberem um mal cheiro vindo do veículo que estava estacionado em uma via que dá acesso à PB-008.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo enrolado em um pano dentro do porta-malas. O carro, que estava abandonado, possui registro de roubo e teria sido tomado no interior da Paraíba no início desta semana.

Segundo o perito da Polícia Civil, Tony Máximo, há indícios de que o corpo tenha sido enterrado e sem seguida retirado e colocado no veículo, já que o pano apresentava marcas de terra.

A vítima ainda não foi identificada e o caso segue sendo investigando para tentar identificar e localizar os autores do crime.

