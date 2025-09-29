Corpo é encontrado em área de difícil acesso no Rio Tocantizinho em itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Polícia militar registra ocorrência de morte a esclarecer; vítima teria se afogado e foi retirada por familiares.

No final da tarde de omtem sábado, dia 27 de setembro de 2025, por volta das 18h45, a Polícia Militar recebeu informações sobre a localização de um corpo em uma área conhecida como Clareira, nas proximidades do rio Tocantizinho, a cerca de 40 km da comunidade Jardim do Ouro.

A guarnição do 104º PPD se deslocou até a região, mas devido ao difícil acesso e às condições climáticas, não conseguiu chegar ao ponto exato.

Populares relataram que a vítima seria Mikael de Sousa Soares, que teria se afogado no rio. Familiares já haviam acionado uma funerária para a remoção do corpo até o distrito de Moraes de Almeida

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/13:05:14

