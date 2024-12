Corpo é encontrado em plantação de soja em Sinop

(Foto: Fernando Itamir) – O corpo de uma pessoa foi encontrado em estado de esqueletização com mãos e pescoço amarrados, esta manhã, em meio a uma plantação de soja de uma propriedade, às margens da MT-140, entre Sinop-Santa Carmem. A identificação está sendo confirmada.

Conforme o perito criminal Leandro Valendorf, que preliminarmente a cena apresenta sinais de ser local de desova do corpo. “A pessoa foi possivelmente morta em outra localidade, semelhante a outros corpos localizados na região. O corpo estava aqui há vários dias.”

Ainda segundo o perito, devido ao modus operandi semelhante a outros casos ocorridos, é possível que se trate de uma execução.

Equipes de Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica foram acionadas. O corpo foi encaminhado ao IML para necropsia e identificação oficial.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/12/2024/11:26:23

