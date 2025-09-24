Corpo é encontrado no bairro Área Verde, em Santarém (PA)

Na manhã desta quarta-feira (24), Ivair Dias Picanço, 31 anos, foi encontrado morto em estado avançado de putrefação, em uma área alagadiça, na Transmaicá, no bairro Área Verde, em Santarém.

Segundo informações iniciais, um trabalhador estava passando pelo local e avistou o corpo. A família foi acionada e compareceu no local confirmando a identidade da vítima.

A irmã de Ivair afirmou que ele fazia uso frequente de bebida alcoólica e estava desaparecido desde o último sábado (20/9).

A Polícia Militar esteve no local realizando as diligências iniciais. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate, já que a área onde foi encontrado é de difícil acesso.

A Polícia Cientifica realizará a remoção cadavérica e exames para esclarecer se o óbito ocorreu de forma natural ou trata-se de um crime de homicídio.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/15:40:07

