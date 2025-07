Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em área de mata no Pará

Foto:Reprodução | O cadáver estava em um local de difícil acesso na comunidade Parada Bom Jesus

Um corpo do sexo masculino, em avançado estado de decomposição, foi encontrado em uma área de mata na tarde deste domingo (27), em Bragança, nordeste do Pará. Moradores da comunidade Parada Bom Jesus, às margens da BR-308, acionaram a polícia militar após sentirem o forte odor e encontrarem o cadáver.

Os relatos iniciais são de que os moradores, ao passarem próximo ao local, sentiram o forte odor do corpo em decomposição e entraram na mata para verificar o que se tratava. Eles encontraram o defunto e informaram o caso à Polícia Militar. No entanto, nenhuma das testemunhas conseguiu reconhecer o corpo.

Até às 18h de domingo, a identidade da vítima não havia sido descoberta pelas autoridades policiais. Além disso, também não foi possível identificar se havia alguma lesão de tiro ou arma branca no corpo. A PM informou o caso à Polícia Civil e Científica.

Uma equipe de peritos do núcleo Bragança foi ao local atender a ocorrência e realizaram a perícia e a remoção ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal. Os agentes iam aguardar para que algum familiar fosse realizar a identificação.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/06:09:48

