Corpo em decomposição é encontrado dentro de quitinete em Parauapebas (PA)

Foto:Reprodução | O caso foi registrado no início da tarde desta terça-feira (22), na Avenida Cristo Rei, no Bairro Rio Verde

No início da tarde desta terça-feira (22), o corpo de um homem, identificado como Antônio Amadeus Lima dos Santos, de 40 anos, foi encontrado já em avançado estado de decomposição dentro da quitinete onde ele morava, localizada na Avenida Cristo Rei, no Bairro Rio Verde, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

De acordo com vizinhos, um forte odor vindo do imóvel chamou a atenção dos moradores, que acionaram a Polícia Militar. A guarnição chegou ao local por volta das 13h e constatou a presença do corpo. Antônio foi encontrado deitado parcialmente em uma cama, com os pés no chão e o corpo virado para cima.

Segundo os primeiros relatos, não havia sinais evidentes de violência no ambiente, o que levanta a possibilidade de morte natural ou outro fator que ainda deverá ser esclarecido pelas autoridades competentes. A Polícia Militar solicitou apoio da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que irá conduzir a investigação sobre as circunstâncias da morte.

O Instituto Médico Legal (IML) foi responsável pela remoção do corpo e irá realizar exames necroscópicos, fundamentais para determinar a causa da morte. Moradores relataram que a vítima era discreta e morava sozinha no local.

A ausência de movimentação por alguns dias também teria gerado preocupação na vizinhança, o que reforçou a suspeita de que algo estaria errado. O caso segue em apuração pela Polícia Civil.

