Corpo encontrado na zona rural de Parauapebas pode ser de motorista desaparecido

O motorista “Wyllyane’ desapareceu na terça, 28, e de acordo com o delegado Melquesedeque o cadáver encontrado pode ser o dele.

O cadáver encontrado na estrada da Vila Cedere I, Parauapebas, está em vias de ser identificado. A reportagem do Correio de Carajás conversou com o delegado Melquesedeque da Silva Ribeiro na manhã deste sábado, 2, e de acordo com ele, é possível que o corpo pertença a Wyllyane Marques da Silva, 32 anos, desaparecido no dia 28 de novembro.

“Até o momento, pode ser sim que seja esse rapaz que está desaparecido. Ele era motorista de aplicativo e a rota que foi vista, tanto na ida quanto na volta, é no horário provável do desaparecimento e da queima do veículo, que aconteceu em um bairro da região urbana do município e pode indicar que seja o corpo do rapaz. Mas ainda estamos aguardando confirmações para chegar a essa conclusão”, diz o delegado.

A família de Wyllyane já foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas, para acompanhar a perícia do corpo e colaborar com o seu possível reconhecimento. Conforme o delegado, o cadáver em questão foi encontrado amarrado com as mãos para trás e devido ao avançado estado de decomposição, será necessário utilizar suas impressões digitais para realizar o reconhecimento do corpo.

De acordo com informações repassadas pela polícia, Wyllyane era motorista de aplicativo e desapareceu por volta das 19 horas de terça-feira, 28. Um veículo queimado foi encontrado no mesmo dia, no bairro Nova Vida, detalha o delegado. “Pela placa que deixou marcas residuais, tudo indica que se trata do carro utilizado pelo Wyllyane”.

CADÁVER

O corpo foi encontrado na estrada de acesso à Vila Cedere I, zona rural de Parauapebas, em uma região de mata.

Uma guarnição de Polícia Militar foi acionada na noite de sexta-feira, 1º, em torno de 23h40 e ao chegar no local e confirmar a presença do cadáver, os policiais solicitaram o apoio do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil.

Fonte:Correio de CArajás com Luciana Araújo, com informações de Ronaldo Modesto.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/07:57:39

