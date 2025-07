Corpos carbonizados são encontrados em caminhonete no Pará

Os corpos foram encaminhados para a Unidade Regional da Polícia Científica do Pará, em Marabá | Divulgação

Vítimas estavam amarradas e localizadas em área de mata isolada.

Em um cenário que remete a práticas de execução e ocultação de provas, moradores da zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará, viveram uma segunda-feira (22) marcada pelo horror.

Três corpos foram encontrados completamente carbonizados dentro de uma caminhonete abandonada, em uma área de mata na comunidade Boa Esperança, a cerca de 30 metros de uma estrada vicinal no km 92.

O veículo, uma Toyota Hilux cabine simples, foi localizado por um agricultor da região, que imediatamente acionou a Polícia Militar. Equipes do Pelotão Policial Destacado de Vila Cajazeiras atenderam à ocorrência e confirmaram o cenário macabro: dois dos corpos estavam amarrados, e todos apresentavam forte grau de carbonização, o que impediu a identificação inicial.

Causa da morte ainda é desconhecida

A Polícia Civil também esteve no local e informou que, devido ao estado dos corpos, não foi possível determinar a causa da morte sem exames detalhados. As vítimas não portavam documentos, e nenhum material que auxiliasse na identificação foi encontrado no interior do veículo.

Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal Renato Chaves, em Marabá, onde passarão por exames periciais. A principal linha de investigação, segundo apuração preliminar, é de que as vítimas tenham sido executadas e os corpos queimados para dificultar o reconhecimento, em uma possível ação de acerto de contas ou queima de arquivo.

Polícia investiga o caso

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A Polícia Civil de Itupiranga segue com a apuração dos fatos e deve utilizar laudos técnicos e exames de DNA para tentar descobrir quem são as vítimas e o que motivou o crime.

