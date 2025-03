Corpos de nove estudantes de férias são achados esquartejados à beira de rodovia no México

Foto: Reprodução | Restos mortais das quatro mulheres e dos cinco homens, com idades entre 19 e 30 anos, tinham ferimentos de bala e sinais de tortura

Os corpos de nove estudantes, compostos por cinco mulheres e quatro homens, foram encontrados esquartejados na beira de uma rodovia na divisa dos estados de Puebla e Oaxaca, no último fim de semana. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime ainda é um mistério.

Das nove vítimas, oito já foram identificadas. Todas elas com idades entre 19 e 30 anos. Angie Lizeth, Leslie, Brenda Mariel, Jacqueline Ailet, Noemi Yamileth, Raul Emmanuel, Ruben Antonio e Rolando Armando foram os nomes confirmados.

O grupo estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro, quando viajaram de férias para praias de Oaxaca. Desde então, familiares dos estudantes faziam campanha nas redes sociais para encontrá-los.

A polícia mexicana só descobriu os corpos após averiguar um carro Volkswagen Vento cinza-escuro abandonado na rodovia. Ao chegar no local, foram localizados quatro cadáveres esquartejados no porta-malas e outros cinco deixados em uma lona, ao lado veículo.

Além disso, o que chamou atenção dos policiais é que dentro do automóvel havia uma bolsa com 8 pares de mãos decepadas. A principal suspeita é que as vítimas tenham sido torturadas, mortas a tiros e desmembradas.

Até o momento ninguém foi preso, mas segundo a linha de investigação, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas na região.

Fonte: RIC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/09:06:40

