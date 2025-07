Corpos de tia e sobrinho são achados em rio após embarcação se partir em acidente, no Pará

Duas pessoas desaparecem após naufrágio no Marajó. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Mulher e jovem desapareceram após naufrágio de embarcação que bateu em outro barco na zona rural de Portel. Bombeiros e Polícia Militar realizaram buscas.

As duas pessoas que desapareceram no rio na zona rural de Portel foram encontradas sem vida. Segundo os bombeiros, os corpos foram localizados por moradores da região na segunda-feira (21). As vítimas são tia e o sobrinho.

Eles desapareceram no sábado (19) após a rabeta em que estavam afundar no rio Pacajá. A pequena embarcação de madeira, comum em comunidades ribeirinhas, e outra embarcação teriam colidido na água. Destroços ficaram espalhados pelo rio.

Três pessoas estavam a bordo: duas mulheres e um jovem, filho de uma delas. Uma mulher foi resgatada e apareceu em imagens que circularam em redes sociais gritando pelos familiares desaparecidos.

Em meio ao desespero, a mãe gritava: “Cadê meu filho, pelo amor de Deus”, que desapareceu durante a batida.

As idades e identidades das vítimas não foram informadas. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará disse que as buscas contaram com o apoio da Polícia Militar. O caso foi registrado na Delegacia de Portel.

O condutor de uma das embarcações já foi ouvido e outras testemunhas devem prestar depoimento. A Polícia Civil e a Marinha acompanham o caso.

