Corpos dos funcionários da Cemar são velados em São Luís

Os dois funcionários da Cemar que foram assassinados na última terça-feira (15) estão sendo velados na manhã desta quarta-feira (16).

O corpo de Francivaldo Carvalho da Silva estava sendo velado na Assembleia de Deus, no Jardim Tropical II, em São José de Ribamar e foi deslocado para o município de Cachoeira Grande, interior do estado. O velório da outra vítima, João Victor, ocorre no bairro Aurora, na Rua Barão Aracati, na capital.

Segundo Jefrey Furtado, da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP), um suspeito já foi identificado como Pablo Martins Silva, de 18 anos, mais conhecido como “De menor”, mas nenhum suspeito foi preso ainda.



Entenda o caso

Os funcionários da Cemar foram assassinados, na manhã da última terça-feira (15), no Sítio Natureza, nas proximidades do Maiobão, em Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís.

A motivação teria sido o corte da energia na casa de um integrante de uma facção criminosa. Segundo o Major Timóteo, dois homens em uma motocicleta foram os responsáveis pelos disparos.

