Corpus Christi é feriado em metade das capitais brasileiras; veja lista e os próximos dias de descanso

Os tapetes de Corpus Christi são uma tradição popular — Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP VIA GETTY IMAGES

Governo federal classifica a data como ponto facultativo, mas municípios têm a liberdade de considerar a celebração cristã como um feriado.

O dia de Corpus Christi será feriado em pelo menos metade das capitais brasileiras. Com isso, os trabalhadores dessas cidades terão uma pausa no meio da semana, mais precisamente na quinta-feira, 19 de junho.

Embora o governo federal classifique a data como ponto facultativo, cada município tem autonomia para decretá-la como feriado religioso, desde que exista regulamentação local.

É o caso de cidades como São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Salvador (BA).

Nas cidades onde a data é considerada feriado, a regra é que os trabalhadores sejam dispensados. Caso precisem trabalhar, têm direito a receber o pagamento do dia em dobro ou a uma folga compensatória.

Das 27 capitais brasileiras, 14 decretaram Corpus Christi como feriado, 11 adotaram o ponto facultativo e duas ainda não publicaram decretos sobre o assunto. (confira a lista abaixo)

Consideram feriado

Maceió (AL)

Salvador (BA)

Vitória (ES)

Cuiabá (MT)

Campo Grande (MS)

Belém (PA)

Curitiba (PR)

Teresina (PI)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Boa Vista (RR)

São Paulo (SP)

Aracaju (SE)

Goiânia (GO)

Consideram ponto facultativo

Rio Branco (AC)

Manaus (AM)

Brasília (DF)

Belo Horizonte (MG)

São Luís (MA)

João Pessoa (PB)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Porto Velho (RO)

Florianópolis (SC)

Palmas (TO)

Sem decreto

Macapá (AP)

Rio de Janeiro (RJ)

O que é ponto facultativo?

Em dias de ponto facultativo, os servidores públicos são dispensados do trabalho sem prejuízo na remuneração. Essa medida costuma ser adotada em dias úteis que ficam entre feriados e fins de semana.

No setor privado, como a data é considerada ponto facultativo e não feriado, as empresas não são obrigadas a dispensar seus funcionários.

Feriados em 2025

Restam apenas seis feriados no calendário de 2025, sendo que dois deles podem ser emendados para prolongar o período de descanso.

Esses dois feriados caem em quintas-feiras, o que possibilita a junção com a sexta-feira e o fim de semana, a depender da decisão de cada empresa.

São eles:

20 de novembro (Dia da Consciência Negra);

25 de dezembro (Natal).

Além disso, o ano ainda contará com outros quatro feriados que coincidem com finais de semana

7 de setembro (Independência do Brasil);

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida);

2 de novembro (Finados);

15 de novembro (Proclamação da República).

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/13:11:28

