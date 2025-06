Corpus Christi é feriado? Entenda o que diz a lei sobre o ponto facultativo

(Foto:Reprodução) – Em 17 capitais estaduais, será feriado por força de lei municipal ou estadual

Você está contando os dias para folgar no feriado de Corpus Christi, que neste ano será celebrado em 19 de junho? Pois saiba que a celebração católica da eucaristia não é — e nunca foi — feriado nacional no Brasil.

No entanto, é considerada feriado em vários estados e municípios. Em âmbito federal, trata-se de um ponto facultativo, ou seja, cabe a cada empresa decidir se concede ou não a folga aos seus funcionários.

A data, que celebra o corpo e o sangue de Jesus Cristo por meio da consagração do pão e do vinho, foi instituída em 1264 pelo papa Urbano IV e trazida ao Brasil pelos portugueses.

Em 17 capitais estaduais, será feriado por força de lei municipal ou estadual: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Teresina e Vitória. Nesses locais, órgãos públicos e grande parte do comércio não funcionam.

Nas demais capitais, o funcionamento do comércio e de repartições públicas dependerá da decisão de cada empregador ou gestor.

O que é Corpus Christi?

Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é uma celebração instituída pela Igreja Católica em 1264 para comemorar a eucaristia — o sacramento cristão segundo o qual o pão e o vinho se tornam, simbolicamente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A celebração ocorre em uma data móvel, sempre numa quinta-feira, exatamente 60 dias após a Páscoa. Em 2025, será em 19 de junho.

A escolha da quinta-feira tem relação com a Última Ceia de Jesus com os apóstolos, realizada na véspera da crucificação, que também ocorreu numa quinta. Segundo a tradição católica, naquela ceia, Cristo ofereceu a Deus o seu corpo e o seu sangue — representados pelo pão e pelo vinho — e entregou esses elementos aos apóstolos, ordenando que assim o fizessem as futuras gerações de fiéis.

“Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós”, teria dito Cristo. Foi assim que se consolidou a crença na transubstanciação — a doutrina segundo a qual, a partir do ato da consagração, o pão e o vinho tornam-se verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo.

A celebração de Corpus Christi, portanto, foi instituída com o objetivo de reafirmar a importância da eucaristia e do sacramento como centro da fé cristã.

