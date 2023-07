Correios está entre as 10 melhores empresas em resolução de conflitos

Os Correios estão entre as 10 melhores empresas no ranking de resolução de conflitos da plataforma Reclame Aqui.

Considerando um ranking de 20 posições, os Correios encontram-se na 9ª posição na categoria “Melhores empresas que mais resolveram nos últimos 30 dias”. Na lista “Melhores empresas que mais resolveram nos últimos 6 meses”, a empresa fica na 11ª posição.

O acompanhamento das respostas aos clientes no Reclame Aqui, maior plataforma de soluções de conflitos entre consumidores e empresas da América Latina, é feito pela Central de Atendimentos dos Correios, a CAC, e conta com o auxílio de todas as áreas da empresa, garantindo que os usuários recebam a resposta de forma ágil e conclusiva. Atualmente, os Correios possuem a reputação “Bom” (nota 7) no Reclame Aqui – no ano passado, a nota era 4.9 (“Não recomendada”). Agora, a empresa atua para alcançar a próxima reputação, que é “Ótimo” (acima de 8), reforçando o compromisso com a centralidade do cliente. Investimentos – A nova gestão dos Correios anunciou em maio uma série de ações a serem implementadas até 2025 para a recuperação da estatal, incluindo medidas para a transformação digital da empresa, centrada na percepção de valor pelo cliente e impulsionada por competências e tecnologias digitais. Para alcançar esse objetivo, os Correios já investiram, somente neste ano de 2023, mais de R$ 60 milhões para aprimoramento de infraestrutura e tecnologia voltadas ao atendimento aos clientes. A empresa ainda tem previsão de investir mais de R$ 125 milhões, em 2024, nessa área. Com essas iniciativas, a estatal busca assegurar a sustentabilidade da empresa, garantir uma estratégia centrada no cliente, crescer nos mercados concorrenciais, otimizar o acesso da população aos serviços postais e reforçar sua vocação para executar políticas públicas do governo.

Fonte: Ascom/Correios – Foto:Reprodução e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/14:55:45

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

