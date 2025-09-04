Corretor de imóveis cai do 17º andar de prédio e morre em Cuiabá (MT)

Um corretor imobiliário de 26 anos identificado pelas iniciais D.V.M.J., morreu na noite dessa quarta-feira (3) após cair do 17º andar do Edifício Maison Nicole no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

Segundo informações, o corretor esteve com familiares em um supermercado nas proximidades pouco antes de sua morte.

A vítima, que fazia uso de medicamentos controlados, era filho de um ex-prefeito de Nobres.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado a queda.

A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações para apurar as causas da queda. Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas e realizaram os procedimentos necessários.

Procure ajuda