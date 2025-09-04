Corretor de imóveis cai do 17º andar de prédio e morre em Cuiabá (MT)

predio
Foto: Reprodução | Vítima morreu na noite dessa quarta-feira (03) no Bairro Duque de Caxias.

Um corretor imobiliário de 26 anos identificado pelas iniciais D.V.M.J., morreu na noite dessa quarta-feira (3) após cair do 17º andar do Edifício Maison Nicole no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

Segundo informações, o corretor esteve com familiares em um supermercado nas proximidades pouco antes de sua morte.

A vítima, que fazia uso de medicamentos controlados, era filho de um ex-prefeito de Nobres.
Ainda não há informações sobre o que teria provocado a queda.
A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações para apurar as causas da queda. Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas e realizaram os procedimentos necessários.
Procure ajuda
O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma organização de caráter filantrópico, que presta serviço voluntário e gratuito de prevenção ao suicídio e apoio emocional, com atendimento 24 horas por dia, pelo telefone 188. As ligações podem ser realizadas por celular e telefone fixo. O contato com o CVV também pode ser feito pelo site www.cvv.org.br, pelo e-mail apoioemocional@cvv.org.br, chat e inclusive atendimento presencial.

