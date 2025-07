Corretores são mortos a tiros dentro de imobiliária durante negociação de venda da empresa em SC

Corretores Thiago Adolfo e Deyvid Luiz Leite foram mortros a tiros em uma imobiliária de Balneário Piçarras (SC) — Foto: Redes sociais/ Reprodução

Vítimas são Thiago Adolfo e Deyvid Luiz Leite. O suspeito do crime é dono da imobiliária à venda, em Balneário Piçarras, e foi preso em flagrante.

Dois corretores foram mortos a tiros dentro de uma imobiliária especializada em imóveis com vista para o mar em Balneário Piçarras, no Litoral Norte de Santa Catarina, durante uma reunião para a venda de parte da empresa, segundo a Polícia Civil. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (1º).

As vítimas são Thiago Adolfo, 29 anos, que atuava em outra empresa e Deyvid Luiz Leite, 46, que também integrava a dupla sertaneja Davi e Daniel.

O suspeito, identificado como Ralf Junior Dombek Manke, de 37 anos, é o proprietário da imobiliária. Ele foi preso em flagrante momentos após o crime e teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia nesta quarta-feira (2).

O g1 tentou contato com a defesa de Ralf, mas não tinha conseguido até a última atualização desta reportagem. À polícia, ele informou que o crime foi motivado por uma dívida de cerca de R$ 25 mil e que teria agido em legítima defesa após ter sido agredido pelas vítimas na reunião.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Beatriz Ribas Dias dos Reis, o suspeito do crime pode ser indiciado por duplo homicídio.

Prisão e motivação

Após o crime, policiais encontraram o suspeito dentro de um carro em um posto de combustíveis. No veículo, também foram encontrados vestígios de sangue na roupa dele e uma pistola.

Segundo a delegada, o autor do crime estava negociando a venda de parte da imobiliária dele para novos sócios. Os três estavam reunidos para tratar do atraso no pagamento de uma das parcelas.

“Ele teria se desentendido e, acreditando que os dois indivíduos que estavam na sala, na imobiliária, pudessem estar armados, pois estavam de jaqueta, ele teria desferido os disparos contra os dois. Ele alega legítima defesa. Isso vai ser questionado, porque não tinha outra arma na cena do crime além da arma do autor”, afirmou a delegada.

Os celulares das vítimas, do autor e de uma testemunha foram apreendidos.

Nota de pesar

Em nota, a prefeitura de Garuva, município no Norte do estado onde Deyvid morava e atuou como servidor público, lamentou a morte dele. Ele foi diretor de Saneamento Ambiental e diretor de Desenvolvimento Econômico no município.

“Deyvid também se destacou na música, levando o nome de Garuva para todo o país. Em 2022, gravou um DVD na cidade, com o lançamento de diversas canções, contando com a participação especial de Léo Nascimento e Luiza Martins. Já em 2023, lançou a música “Amor com Adrenalina”, com a participação da renomada dupla sertaneja João Neto & Frederico”, diz trecho.

Fonte: g1 /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2025/11:51:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...