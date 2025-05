Corrida do Meio Ambiente vai reunir corredores de todas as idades nas ruas de Santarém

Foto: Divulgação | Evento será realizado no dia 7 de junho, com percurso de 5 km; inscrições já estão abertas.

A cidade de Santarém vai receber, no dia 7 de junho, a “Corrida do Meio Ambiente” — um evento que promete reunir corredores de todas as idades e níveis de experiência em um percurso de 5 quilômetros pelas ruas do município. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Santarém, com patrocínio da Atem Distribuidora, e tem como objetivo unir esporte e conscientização ambiental, estimulando hábitos saudáveis e práticas sustentáveis.

Integrando o calendário de ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a corrida também faz parte da programação do Aniversário de Santarém, comemorado em 22 de junho. A largada e a chegada ocorrerão em frente à sede da Semma, na Travessa Silva Jardim (entre as avenidas São Sebastião e Rui Barbosa). A concentração começa às 17h30, com aquecimento e alongamento, e a largada está marcada para 18h30. A partir das 19h30, o evento contará com atrações musicais, espaço kids com atividades educativas e pontos de coleta de lixo eletrônico.

As inscrições estão abertas no site www.cronosantarem.com.br e podem ser feitas em duas categorias: Comunidade e Servidor Público. As vagas são limitadas. A entrega dos kits será realizada no dia 6 de junho, na sede da Semma, das 10h às 16h.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Vânia Portela, destaca o papel da corrida como ferramenta de mobilização social. “Ao promover esse evento, buscamos incentivar hábitos saudáveis e, ao mesmo tempo, reforçar a importância de cuidarmos do meio ambiente em nosso dia a dia”, afirma.

O Diretor Comercial da Atem, Alexandre Ferreira, ressalta o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável na região. “A Atem é uma empresa amazônida e investir no desenvolvimento sustentável da região está entre nossas prioridades. Para nós, isso vai além das operações — é também apoiar iniciativas que promovem qualidade de vida e sustentabilidade para quem vive e trabalha na Amazônia”, afirma. Ele cita, como exemplo, a Base da Atem em Belém, reconhecida por autoridades federais como referência em segurança durante a 24ª edição do Curso Especial de Supervisor de Segurança Portuária (CESSP), realizada recentemente.

Para Paula Vieira, Diretora de Comunicação, Marketing e ASG do Grupo Atem, o apoio à corrida reforça o papel da companhia como agente de transformação social. “A Atem se orgulha de apoiar ações como esta, que unem esporte, saúde e consciência ambiental. É assim que contribuímos para uma sociedade mais ativa e um futuro mais sustentável”, diz.

Sobre a Atem

O Grupo Atem, com 30 anos de fundação, é composto por diversas empresas nos setores de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outros. A companhia está presente em 13 estados do Brasil. A Atem Distribuidora fornece combustíveis para cerca de 400 postos bandeirados parceiros, possui 17 bases de distribuição e milhares de clientes ativos, além de contar com uma capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.

Fonte: Três Comunicações/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/07:21:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...