Costureiras do Pará assinam teto da Blue Zone, palco principal da COP 30 para as discussões climáticas

Paraenses costuram mais de 100 mil metros de tecidos que estão transformando o teto da Blue Zone. — Foto: Divulgação / DMDL

Profissionais transformam extensas faixas de tecidos em revestimentos que irão compor o teto de 64 estruturas modulares, que são os chamados overlays.

Costureiras paraenses estão construindo o teto da Blue Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém. Elas levam a força de trabalho para um dos palcos mais importantes da conferência climática global, que terá 100 mil metros de tecidos.

“Fico orgulhosa de ver uma parte do meu trabalho retratada e grata pelo reconhecimento à nossa dedicação em construir cada pedaço desse ambiente tão relevante para a conferência”, disse Márcia Balieiro Farias, de 52 anos, costureira.

Distribuídas e operando em máquinas de costura, as profissionais transformam extensas faixas de elastano em grandes revestimentos que irão compor o teto de 64 estruturas modulares, que são os chamados overlays, da Blue Zone. Após o evento, o material deve ser reutilizado, segundo a empresa responsável.

Costureira há mais de cinco anos, Patrícia Trindade, também compartilha dos mesmos sentimentos de Márcia. Para ela, cada ponto de costura fortalece o elo entre a manualidade e a inovação, entre o Pará e o mundo. E é por meio do trabalho artesanal, feito com técnica e paciência, que a identidade amazônica será reforçada no maior encontro climático do planeta.

“O sentimento é de gratidão. Nunca participei de algo tão grande e o futuro do nosso meio ambiente precisa desse espaço para decisões. Fico feliz por ele ser realizado no Pará e de estar vendo a minha participação, o meu trabalho, sendo exposto e valorizado. Costurar é mais que um trabalho e amo o que faço”, declarou.

Segundo a empresa responsável pela construção, o espaço central da COP30 está em fase avançada de montagem, no Parque da Cidade, em Belém.

Acostumadas ao cotidiano das confecções na capital paraense, as profissionais vêem agora o ofício ganhar escala global dentro de uma estrutura de 125 mil m², onde chefes de Estado, diplomatas e cientistas irão debater metas de sustentabilidade.

No caso da Blue Zone, a obra já criou mais de 300 postos de trabalho e a expectativa é chegar a cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos até a conclusão.

Administrada pela ONU, a Blue Zone faz parte do centro diplomático da COP30, e simboliza o papel de Belém como protagonista nas discussões climáticas.

A estrutura que está sendo montada para as discussões que vão reunir mais de 30 mil pessoas, de 10 a 21 de novembro, reforça o compromisso brasileiro com a sustentabilidade e a inovação, e o fortalecimento da força produtiva do país.

