Coutinho faz golaço, Vasco bate o Nova Iguaçu e avança à 3ª fase da Copa do Brasil

Atacante marcou um dos gols da vitória cruzmaltina (Matheus Lima / Vasco)

Clube cruzmaltino fez primeiro tempo perfeito para garantir a vitória e a classificação.

O Vasco fez um primeiro tempo perfeito para garantir sua classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, em duelo estadual com o Nova Iguaçu-RJ, no Engenhão, venceu por 3 a 0, com dois gols de Philippe Coutinho e um de Rayan, todos na etapa inicial. O resultado dá muita confiança para o jogo contra o Flamengo, no próximo sábado, pela volta das semifinais do Carioca. O time cruzmaltino perdeu por 1 a 0 e precisa vencer por dois gols de diferença. O adversário tem vantagem do empate no placar agregado por ter melhor campanha na Taça Guanabara.

O Vasco iniciou a partida com ritmo forte e abriu o placar aos nove minutos. O português Nuno Moreira, que estreou e deu muita movimentação ao setor ofensivo, deu lindo passe em profundidade para Rayan. O jovem dominou bem e, na cara do gol, não desperdiçou

Aos 20, o Vasco teve um pênalti a seu favor, sofrido por Vegetti após puxão dentro da área. Philippe Coutinho cobrou e fez, embora o goleiro tenha acertado o canto. Aos 38, o meia ampliou com um golaço bem característico de sua carreira. Ficou com rebote na esquerda, perto da área, e chapou no ângulo oposto.

Com ampla vantagem e pensando no jogo contra o Flamengo, o Vasco diminuiu o ritmo no segundo tempo. Fábio Carille começou a substituir peças importantes e o placar não se alterou mais.

PREMIAÇÃO E SEQUÊNCIA DA COPA DO BRASILCom a classificação, o Vasco, que já tinha ganhado R$ 3,41 milhões, garantiu mais R$ 2,31 milhões. Já o Nova Iguaçu se despede com R$ 1,83 milhão. Agora, os clubes da terceira fase brigarão pela premiação de R$ 3,638 milhões.A partir da terceira fase, a Copa do Brasil passa a ser decidida em dois jogos e os duelos serão definidos por sorteio. Vasco, Aparecidense-GO, Fluminense e Atlético-MG já garantiram classificação, restando 16 confrontos.

A competição também terá a entrada de 12 times: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (Libertadores), Cruzeiro (Brasileirão), Santos (campeão Série B), Flamengo (campeão Copa do Brasil), Paysandu (campeão Copa Verde) e CRB (Copa do Nordeste).

