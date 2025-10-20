Cozinheira é assassinada dentro de casa após se recusar a envenenar comida de policiais, no Ceará

A cozinheira Antônia Ione Rodrigues foi assassinada a tiros em casa enquanto dormia, em Saboeiro, no Ceará. — Foto: Arquivo pessoal

Polícia investiga envolvimento de uma facção criminosa.

Antônia Ione Rodrigues da Silva, chamada de “Bira”, foi assassinada a tiros em sua casa na madrugada de sábado (18), em Saboeiro, no Ceará. A vítima, de 45 anos, já havia trabalhado como cozinheira de uma unidade da Polícia Militar e era conhecida pela proximidade com os agentes de segurança. Ela teria sido alvo de membros de uma facção criminosa.

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido sob suspeita de envolvimento no crime. O inquérito aponta os suspeitos como membros do Comando Vermelho e líderes do tráfico de drogas no município. A defesa nega todas as acusações.

As investigações apontam ainda que um possível motivo para a morte da cozinheira é que ela negou o pedido dos criminosos de envenenar a comida dos policiais.

O crime aconteceu por volta das 2h. Informações preliminares apontam que quatro homens invadiram a residência de Bira e a assassinaram. Na ocasião, dois filhos da vítima estavam presentes, entre eles uma menina de 12 anos.

Peritos criminais confirmaram o uso de arma de fogo no crime, não descartando a possibilidade do uso também de arma branca.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrantes neste sábado (18) pelo homicídio. A vítima, de 45 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo no distrito de Flamengo, em Saboeiro. Um terceiro indivíduo também foi conduzido e prestou esclarecimentos na Delegacia de Iguatu.

Vítima negou envenenar policiais

A Polícia continua investigando a motivação do crime, mas familiares da vítima e moradores da região indicaram os três suspeitos detidos como possíveis executores, alegando que eles já haviam tido desentendimentos com Bira. Em depoimento à Polícia, o filho da vítima relatou que, dias antes do crime, o adolescente apreendido havia ameaçado a mulher de morte.

Segundo relatos de agentes da Polícia Militar, a própria cozinheira já havia mencionado anteriormente que os suspeitos tentaram convencê-la a envenenar a comida servida aos policiais. Ela recusou o pedido.

“Eu enveneno a [comida] de vocês, que gosta de vagabundo, mas não a da polícia”, teria dito Bira na ocasião.

Suspeitos negam envolvimento no crime

Todos os três detidos negaram envolvimento no crime, assim como qualquer ligação com facções criminosas.

O adolescente apreendido declarou à polícia que, um dia antes do crime, foi convidado pelos dois homens presos para participar do assassinato da cozinheira. Ele afirmou ter considerado a proposta, mas decidiu não se envolver.

Segundo o relato, os suspeitos queriam matar Bira por ela ser amiga da polícia e por frequentemente prestar apoio aos policiais da região. O jovem disse ainda que ouviu que a vítima havia sido “decretada” pelo Comando Vermelho.

Os dois homens presos também confirmaram, durante o interrogatório, que Bira costumava entregar membros da facção à Polícia Militar.

O adolescente contou ainda que já havia tido um desentendimento com a vítima no passado, após ser filmado por ela durante uma vaquejada, sem autorização. Ele relatou que, na ocasião, estava embriagado e foi tirar satisfações com Bira, que afirmou que entregaria o vídeo aos policiais.

A prefeitura de Saboeiro emitiu nota de pesar pela morte de Antônia Ione. “Neste momento de dor nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável”.

Fonte: G1

