Cozinheira é condenada por transportar ouro de garimpo ilegal na Terra Yanomami, em Roraima

Justiça acatou denúncia do Ministério Público Federal em Roraima. — Foto: Yara Ramalho/g1 RR/Arquivo

Ela foi flagrada com 6,1 gramas de ouro em estado bruto durante uma operação, em março de 2023. Ela vai cumprir um ano de serviços comunitários.

Uma mulher que trabalhava como cozinheira em um garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, foi condenada pela Justiça Federal por transportar 6,1 gramas de ouro em estado bruto. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (13) pelo Ministério Público Federal (MPF), que apresentou a denúncia.

A cozinheira foi abordada por policiais federais em março de 2023, enquanto tentava sair da área de um garimpo pelo rio Mucajaí, durante a Operação Libertação.

Durante o interrogatório, a mulher confessou que estava na Terra Yanomami no dia em que foi abordada. Ela admitiu que o ouro era dela e que usaria o material para pagar a passagem de volta. Também afirmou que trabalhava como cozinheira no garimpo.

Com base no depoimento, o Ministério Público Federal denunciou a mulher por usurpação de bem da União, que ocorre quando alguém explora, transporta ou comercializa recursos naturais pertencentes à União sem autorização legal.

A Justiça Federal condenou a mulher a um ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa. A pena foi substituída por prestação de serviços comunitários, que ela deverá cumprir pelo mesmo período.

O caso foi conduzido pelo 2º Ofício da Amazônia Ocidental do Ministério Público Federal, que atua no combate à mineração ilegal e a crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa e infrações ambientais.

Fonte: G1 RR — Boa Vista e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/18:48:02

