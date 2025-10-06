Cozinheira que desapareceu após relatar agressões em região garimpeira de Novo Progresso é resgatada pela Polícia Militar

Márcia Kelly Teixeira não é vista desde sábado (4); antes de desaparecer, ela enviou vídeos e mensagens pedindo socorro.

Uma mulher identificada como Márcia Kelly Teixeira, cozinheira que trabalhava em uma balsa na região garimpeira do Rio Novo, próximo ao garimpo da 64, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi resgatada pela Polícia Militar após ter sido dada como desaparecida desde a tarde de sábado (4).

Veja vídeo:

De acordo com familiares, antes de desaparecer, Márcia entrou em contato por telefone em estado de desespero, relatando ter sido agredida pelo dono da balsa e pela esposa dele. A cozinheira contou que saiu às pressas do local e foi levada por dois garimpeiros até outra embarcação.

Antes de perder o contato com a família, Márcia enviou vídeos e mensagens mostrando quem seriam os agressores e pedindo socorro. Em uma das gravações, ela afirma:

“Não sei para onde vão me levar, marca o local, é Rio Novo.”

Após o desaparecimento, o telefone da cozinheira permaneceu desligado, gerando grande preocupação entre amigos e parentes, que acionaram as autoridades.

A Polícia Militar iniciou buscas na região e conseguiu localizar Márcia, que foi resgatada em segurança. Segundo informações preliminares, ela teria sido encontrada em uma área próxima ao Rio Novo.

As circunstâncias das agressões e o envolvimento dos suspeitos ainda estão sendo apurados pelas autoridades competentes. Márcia recebeu atendimento e deverá prestar depoimento para esclarecer os fatos.

