CPF vira identificador único no SUS; 111 milhões de cadastros serão inativados até 2026

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) será o identificador único de todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida, anunciada nesta terça-feira (16) pelos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Gestão e Inovação, Esther Dweck, busca unificar os registros e eliminar duplicidades na base de dados.

Com a mudança, todo cidadão com CPF passa a ter cadastro automático no SUS, sem necessidade de inscrição ou atualização presencial. A previsão é inativar 111 milhões de registros duplicados ou sem uso até abril de 2026; desde julho, 54 milhões já foram suspensos.

A unificação também facilitará o acesso a serviços digitais pelo aplicativo Meu SUS Digital, que concentra histórico de saúde, carteira de vacinação, resultados de exames, prescrição de medicamentos, informações sobre transplantes e programas de saúde. Para os gestores, o CPF permitirá construir um histórico único de cada paciente, acessível em qualquer unidade de saúde do país.

