CPMI do INSS começa nesta terça (26) com mais de 900 requerimentos

CPMI do INSS realiza reunião para instalação e eleição da comissão — Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A CPMI será comandada por dois parlamentares da oposição: o senador Carlos Viana, do Podemos, e o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faz a primeira sessão nesta terça-feira (26), com uma pauta que já conta com mais de 900 requerimentos de convocação.

Devem ser votados os pedidos para convocar os ex-ministros da Previdência Eduardo Gabas, do governo Dilma; José Carlos Oliveira, do governo Bolsonaro; e Carlos Lupi, do atual governo Lula. Também há pedidos para ouvir o atual ministro, Wolney Queiroz; o Frei Chico, irmão do presidente Lula; e o “careca” do INSS.

A CPMI será comandada por dois parlamentares da oposição: o senador Carlos Viana, do Podemos, e o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil.

Nessa segunda-feira (25), a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu com um grupo de parlamentares da base governista para alinhar a atuação na CPMI. O encontro reuniu mais de 20 deputados e foi convocado após a derrota do Palácio do Planalto na instalação da comissão.

A orientação do governo é que os aliados mantenham unidade no discurso e não faltem às sessões. Para tentar recuperar espaço dentro da comissão, o governo articula a candidatura do deputado Duarte Júnior, do PSB, à vice-presidência do colegiado. A escolha deve ocorrer nesta semana, em disputa com ao menos quatro nomes da oposição.

A movimentação é vista como tentativa do Planalto de retomar influência sobre a CPMI após o revés na presidência e na relatoria. Na quinta-feira, será apreciado o plano de trabalho que deverá ser apresentado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/07:14:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...