CPMI do INSS retoma trabalhos com depoimento de advogado que denunciou fraudes contra aposentados

Eli Cohen deve detalhar nesta segunda-feira (1º) como dados de segurados foram usados irregularmente por associações e empresas privadas. Comissão já aprovou convocações de ex-presidentes do INSS e ex-ministros da Previdência.

A CPMI do INSS retoma os trabalhos nesta segunda-feira (1º) com a audição do advogado Eli Cohen, apontado como peça-chave nas apurações sobre fraudes em descontos ilegais aplicados a aposentados e pensionistas. Cohen é responsável por reunir os primeiros documentos, além de registros eletrônicos e comunicações que detalham como dados de segurados foram usados de forma irregular por entidades e empresas privadas.

A convocação foi aprovada por parlamentares de diferentes partidos, incluindo o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, o senador do pt Fabiano Contarato e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho.

A expectativa é de que Cohen detalhe a dimensão do esquema de filiações falsas de aposentados ás associações, além do esquema de cobranças indevidas.

Além dessa convocação, a CPMI conta com mais de mil requerimentos a serem analisados nos próximos dias. Os pedidos incluem as oitivas de peças envolvidas nas investigações da PF e da CGU, além da solicitação de documentos importantes.

Na semana passada, a CPMI ouviu duas testemunhas: a defensora pública Patrícia Bettin Chaves, que relatou casos de fraudes desde 2018, e o delegado da Polícia Federal Bruno Bergamaschi, responsável pela Operação Sem Desconto.

O depoimento do delegado ocorreu a portas fechadas, após autorização do STF, para preservar investigações em andamento. Justamente por isso, o presidente da Comissão, senador Carlos Viana, quer avançar nesta semana no compartilhamento de informações das apurações, entre o Judiciário e o Legislativo.

‘Começar também a trabalhar com o Judiciário. Nós fizemos um acordo de colaboração. À medida que os inquéritos forem sendo liberados, nós vamos receber as cópias, mas também vamos oficiar o ministro sobre as necessidades de se agir com rapidez nos pontos que nós estamos identificando. Há quadrilhas que passaram por vários governos identificadas, que conseguiram receber bilhões dos aposentados. O dinheiro se sabe onde está e ninguém tomou providência nenhuma.’

Além da audiência com Eli Cohen, a comissão já aprovou convocações de dez ex-presidentes do INSS e convites a ex-ministros da Previdência dos governos Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula. O atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz, também foi chamado a prestar esclarecimentos. As datas dos depoimentos ainda serão definidas.

