CPNU: 2ª convocação para os cursos de formação terá 170 vagas

(Foto: Reprodução) – Ao todo, 2.135 confirmaram participação nos cursos.

As 170 pessoas que não confirmaram foram eliminadas dos cargos e as vagas serão direcionadas para aqueles que estão nas listas de espera. 2ª convocação será realizada no dia 11 de fevereiro

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informa que das 2.305 pessoas chamadas na 1ª convocação para participação nos cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), 170 ou declinaram da vaga ou não realizaram a confirmação. Desse modo, 170 novos candidatos e candidatas, que estão nas listas de espera desses cursos, serão chamados na 2ª convocação, no próximo dia 11 de fevereiro.

Após a primeira convocação, 2.135 pessoas confirmaram participação (‘Aderiu”); 109 declararam não querer participar (“Não Aderiu”); 44 visualizaram a convocação, mas não se manifestaram (“Não optou”); e 17 pessoas convocadas nem visualizaram e nem se manifestaram (“Não visualizou”). Dessa forma, no total, 170 pessoas foram eliminadas tanto para o cargo convocado quanto para aqueles indicados como de menor preferência no momento da inscrição. No entanto, elas seguem concorrendo para os cargos apontados como de maior preferência.

No próximo dia 11 de fevereiro será realizada a nova convocação. Os novos convocados terão os dias 11 e 12 de fevereiro para realizar a confirmação, na Área do Candidato no site do CPNU. Apenas aqueles que responderem “SIM” à convocação terão sua vaga garantida. Caso o candidato já tenha feito a confirmação entre os dias 4 e 5 e seja convocado para um cargo de sua maior preferência, não será necessário realizar nova confirmação.

Caso o candidato seja chamado para o curso de formação da terceira opção no dia 11 de fevereiro (por exemplo), e confirmar sua participação, contudo, ele também continua na disputa das vagas da sua primeira e segunda opções e pode ser chamado na lista do dia 18, caso alguma vaga seja liberada.

Confira como foi a confirmação de participação nos cursos de formação por Bloco:

Confira como foi a confirmação de participação nos cursos de formação por cargo:

Detalhamento dos cursos

Além de preparar os candidatos para aplicar conhecimentos específicos, a formação deve desenvolver competências transversais essenciais para o setor público. Os participantes serão orientados por valores como ética, equidade, sustentabilidade e foco nos resultados para o cidadão.

Veja abaixo o detalhamento de cada um dos cursos de formação para os nove cargos que possuem essa etapa no CPU. Confira as datas de início e final dos cursos, procedimentos para matrículas e informações gerais:

