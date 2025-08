CPRM abre inscrições para concurso com 115 vagas e salários de até R$ 10.577,48

(Foto: Reprodução) – Começaram nesta segunda-feira (4) as inscrições para o novo concurso público da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

Estão sendo ofertadas 115 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva. As oportunidades são para níveis médio, técnico e superior, com remuneração inicial de até R$ 10.577,48.

Os interessados devem acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do processo seletivo, até as 16h do dia 2 de setembro. As oportunidades são para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociência, para atuar diversas especialidades, divididas da seguinte forma:

Pesquisador em Geociências (nível superior) – 64 vagas com remuneração inicial de R$ 10.577,48 — Especialidades/Área de Conhecimento:

Engenharia Ambiental;

Geologia/ Levantamento Geológico e de Recursos Minerais;

Geologia/Ordenamento Territorial/Área de Risco;

Geologia/ Sedimentologia, Estratigrafia e Análise tectônica de Bacias Sedimentares;

Hidrogeologia;

Hidrologia;

Paleontologia.

Analista em Geociências (nível superior) – 24 vagas com remuneração inicial de R$8.990,93 — Especialidades/Área de Conhecimento:

Administração;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

⁠Arquitetura;

Arquivologia;

Biblioteconomia;

Biologia;

Cartografia;

Comunicação – Produção e divulgação de conteúdo audiovisual;

Comunicação – Produção e divulgação de conteúdo textual;

Comunicação – Produção e divulgação de conteúdo visual/gráfico;

Conservação e Restauração;

Contabilidade;

Design Gráfico;

Direito;

Educação;

Engenharia Agronômica;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Eletrônica;

Engenharia Civil;

Física;

Geografia;

Geoprocessamento;

Letras;

Museologia;

Química;

Técnico em Geociências (nível médio/técnico) – 27 vagas com remuneração inicial de R$ 4.442,68 — Especialidades/Área de Conhecimento:

Assistente Administrativo;

Geologia/Mineração;

Hidrologia;

Do total de vagas, 30% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência.

A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais para todos os cargos. Segundo o edital, o processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório (cargos de Pesquisador e Analista em Geociências);

Perícia Médica para os candidatos que se declararem pessoas com deficiência;

Heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem negros.

Para participar do concurso é necessário pagar uma taxa cujo valor varia segundo o cargo pretendido: R$ 180 para o cargo de pesquisador, R$ 140 para analista e R$ 100 para técnico.

Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa de inscrição.

Os aprovados no concurso serão alocados nas unidades que disponibilizarem vagas, incluindo a sede, escritório, as Superintendências Regionais e Residências, além núcleos vinculados a essas unidades.

As possíveis localidades de lotação são:

Sede: Brasília/DF;

Escritório: Rio de Janeiro/RJ;

Superintendências Regionais: Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Goiânia/GO, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Salvador/BA e São Paulo/SP;

Residências: Fortaleza/CE, Porto Velho/RO e Teresina/PI.

A lotação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final. Os candidatos poderão escolher a unidade de preferência entre as disponíveis no momento da convocação.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 30 de novembro, no turno da manhã (das 8h às 13h), seguindo o horário oficial de Brasília.

As avaliações serão aplicadas em treze capitais do país: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

O concurso terá validade de dois anos a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Cronograma do concurso

Inscrições: 04 de agosto até 02 de setembro;

Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição: 04 até 06 de agosto;

Prazo Final para Pagamento da Taxa de Inscrição: 03 de setembro;

Data de Aplicação das Provas (Objetiva e Discursiva/Redação): 30 de novembro.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/16:55:01

