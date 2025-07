Cratera no bairro Santa Terezinha, em Óbidos, preocupa moradores

Cratera cresce há anos sem solução definitiva — Foto: TV Tapajós/Reprodução

Problema antigo já destruiu casas e preocupa famílias; Prefeitura aguarda aprovação de projeto junto ao governo federal

Um problema que se arrasta há anos volta a preocupar moradores do bairro Santa Terezinha, em Óbidos, no oeste do Pará. Uma cratera de grandes proporções, que vem se expandindo com o passar do tempo, já causou a destruição de casas e a retirada forçada de pelo menos cinco famílias da área. Em dias de chuva, a situação se agrava, aumentando o risco de novos deslizamentos.

Além dos danos estruturais, o local passou a ser usado por alguns moradores como depósito irregular de lixo, agravando ainda mais os impactos ambientais e sanitários da erosão.

Segundo Juliana Santos, moradora da área afetada, a comunidade luta há anos por uma solução definitiva junto às autoridades. Informou que já procurou várias vezes a prefeitura e outros órgãos, mas até agora nada foi resolvido. Só uma das famílias que recebe o aluguel social conseguiu construir uma nova casa. O temor entre os moradores próximos é de que suas casas também desabem, caso o problema não seja contido a tempo.

De acordo com a Coordenadoria da Defesa Civil de Óbidos, a prefeitura já realizou algumas intervenções na área e atualmente aguarda a aprovação de um projeto junto ao Ministério do Desenvolvimento Social para dar continuidade às obras de contenção e realocação das famílias. Enquanto isso, os moradores seguem em alerta, convivendo com a incerteza e o medo a cada nova chuva.

Fonte: Luiz Henrique Nunes, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/15:49:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...