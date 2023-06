Credenciamento para a viagem do Presidente da República à cidade de Belém – PA

(Foto:Reprodução) – No dia 17 de junho de 2023, sábado, às 11h30 (horário local de Brasília), o Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará da Cerimônia de Anúncio Oficial da Realização da COP 30 no município de Belém, em 2025, e Assinatura da Ordem de Serviço para Início das Obras do Porto Futuro II, localizado na Avenida Marechal Hermes – Praça Pedro Teixeira – Centro Belém-PA, Companhia Docas do Pará – CDP. (Entrada da Imprensa será pela escadinha da Estação das Docas a partir das 10h).

A solicitação de credenciamento deverá ser feita até às 18h do dia 15 de junho de 2023, acessando o Sistema de Credenciamento de Imprensa no site do Palácio do Planalto.

ENTREGA DE CREDENCIAIS

Local de entrega das credenciais será informado posteriormente.

Atendimento:

Credenciamento de Imprensa e Operação de Reportagem: José Aquino (61) 98291-5585

Informações a respeito da agenda do evento – Assessora de Imprensa: Ana Luiza Aguiar (11) 98104-6448

Cadastro no Sistema de Credenciamento

Os profissionais de imprensa que possuam o credenciamento anual 2023, deverão fazer o login, usando CPF e senha previamente cadastrados e solicitar a participação no evento “Viagem à cidade de Belém – PA”, usando login e senha previamente cadastrados.

Caso não seja credenciado, clicar em “Cadastre-se”. Preencher os dados solicitados e aguardar o e-mail com link para a validação do Cadastro. Acesse o sistema com o CPF e a senha para escolher o Evento “Viagem à cidade de Belém – PA”, e clique em “Editar Meus Dados” para concluir o preenchimento dos dados no cadastro.

1. Preencher a aba “ENDEREÇO/ CONTATO”, informando CEP, Endereço e Telefones para contato;

2. Passar para a aba “FILIAÇÃO” e preencher o que se pede;

3. Completar a aba “EMPRESA/ÓRGÃO”; e

4. Preencher aba “DOCUMENTOS” e anexar cópia da documentação, separados, em formato JPG de até 5 MB, na seguinte ordem:

Ofício de solicitação de credenciamento em papel timbrado da empresa assinado pela chefia imediata;

Termo de Responsabilidade – preencher e assinar;

Carteira de Identidade;

CPF;

Contrato de Trabalho;

Registro Profissional ou FENAJ; e

Foto 3 x 4 com fundo branco, em JPG de até 5 MB – anexar foto ao sistema.



Obs: Não usar caracteres especiais ao salvar os arquivos. (_’%!@#$¨&(-+=)

Ofício de solicitação de credenciamento do profissional:

O Ofício deverá ser em papel timbrado da empresa; com assinatura do responsável; com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da solicitação de credenciamento; e com endereço físico, contatos telefônicos e correio eletrônico da empresa responsável pelo profissional de imprensa.

Prova de vínculo empregatício, por meio de:

Cópia colorida legível das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, nas quais estejam registrados os dados de identificação do profissional, a foto e o vínculo com o empregador; cópia do Contrato de Trabalho de Pessoa Jurídica; ou cópia do Contrato Social, caso o profissional seja sócio proprietário da empresa, e do cartão do CNPJ, constando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE na área correlata à comunicação de imprensa.

Cópia colorida legível do documento de identidade frente e verso, conforme a Lei n° 7.116, de 29 de agosto de 1983, regulamentada pelo Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022;

Cópia colorida legível do Cadastro de Pessoa Física – CPF, caso não conste no documento de identidade;

Termo de responsabilidade, a ser disponibilizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República ;

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Foto 3×4 recente, de frente, colorida com fundo branco, sem uso de objeto que dificulte a identificação da pessoa; e

Registro Profissional (DRT, MTB ou FENAJ), conforme solicitado na Portaria nº 195, de 20 de dezembro de 2016.

Para o profissional de comunicação contratado fora do território nacional, deverá ser apresentada a seguinte documentação:

Ofício de solicitação de credenciamento do profissional:

O Ofício deverá ser em papel timbrado da empresa; com assinatura do responsável; com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da solicitação de credenciamento; e com endereço físico, contatos telefônicos e correio eletrônico da empresa responsável pelo profissional de imprensa.

Termo de responsabilidade,

Foto 3×4 recente, de frente, colorida com fundo branco, sem uso de objeto que dificulte a identificação da pessoa.

Identificação:

a) para brasileiros: Cópia colorida legível do documento de identidade frente e verso, conforme a Lei n° 7.116, de 29 de agosto de 1983, regulamentada pelo Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022; Cópia colorida legível do Cadastro de Pessoa Física – CPF, caso não conste no documento de identidade;

b) para estrangeiros: cópia do passaporte, da Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM ou da Cédula de Identidade de Estrangeiro – CIE ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE, dentro do período de validade.

O Profissional estrangeiro deverá apresentar cópia das páginas do passaporte com registro da identificação do titular, o número do passaporte e o visto VIVIS emitido pelo Governo Brasileiro. Digitalizar os documentos e anexar em formato JPG ou PDF nas abas correspondentes.

Após envio da documentação, haverá uma avaliação de acordo com a da Portaria MCOM nº 7.977, de 26 de dezembro de 2022 e Portaria nº 195, de 20 de dezembro de 2016.

Será obedecido o seguinte critério de profissionais por empresa:

Televisão: 01 repórter, 01 repórter cinematográfico, 01 técnico e 01 auxiliar;

Rádio: 01 repórter e 01 radialista;

Jornal/Revista: 01 repórter e 01 repórter fotográfico;

Agência de Notícias: 01 repórter e 01 repórter fotográfico; e

Portal de Notícias (Veículos de Internet): 01 repórter, 01 repórter fotográfico e 01 técnico.

Mais informações:

Coordenação de Credenciamento de Imprensa: (61) 3411-1267 | 3411-1236 | 3411-1269 | 3411-1984

