Cresce a busca por seguros de motocicletas no Pará, aponta novo Mapa de Seguros da Serasa

Os motociclistas brasileiros estão cada vez mais atentos à proteção de seus veículos, como revela novo Mapa de Seguros da Serasa. De acordo com o levantamento exclusivo, em agosto de 2024, 72% das cotações eram para automóvel e apenas 28% para motocicletas. Um ano depois, a diferença diminuiu significativamente: 59% das buscas foram direcionadas para automóvel e 41% para motocicletas. O Pará segue a mesma tendência. Em 2024, a cotação de seguros de carro foi de 1,5% e de moto 4,7%. Em 2025, a de carro foi de 1,8% e a de moto 5,5%.

Serasa lança indicador inédito para analisar tendências e preferências no segmento de seguros;

No país, a procura por seguros de motocicletas cresceu 13 pontos percentuais em 12 meses, enquanto os automóveis reduziram participação de 72% para 59% nas cotações no mesmo período;

Cotações de motocicletas concentram público, majoritariamente, solteiro e mais jovem, em comparação a quem busca por seguro para automóveis, que são majoritariamente casados;

72% dos brasileiros que possuem seguro de automóvel ou motocicleta tem faixa de pontuação de crédito (Serasa Score) acima de 500;

Novo Canal de Seguros da Serasa disponibiliza cotações para todos os brasileiros com automotores.

Em todo o país, dentro das cotações de novos contratos em cada categoria, as cotações de automóveis passaram de 47% para 53%. No caso das motocicletas, o salto foi de 78% para 82%, evidenciando a expansão do mercado e a busca crescente por proteção sobre duas rodas.

“A popularização dos aplicativos de mobilidade ampliou as opções de transporte, levando o consumidor a avaliar o custo-benefício entre carro próprio, moto ou transporte por aplicativo. Nesse cenário, a moto se consolidou como uma alternativa prática e acessível, tanto para deslocamento diário quanto para geração de renda”, analisa Emir Zanatto, head de seguros da Serasa. “Ao mesmo tempo, o carro segue sendo um bem de longo prazo, muitas vezes associado a famílias que priorizam segurança e estabilidade.”

Perfil de quem cota: Automóveis X Motocicleta

O levantamento também mostra diferenças de perfil entre quem busca cada tipo de seguro. Enquanto a cotação de automóveis concentra homens casados, entre 36 e acima de 55 anos, o público das motocicletas é majoritariamente solteiro, com idades entre 26 e 45 anos. Essa variação reflete momentos de vida distintos: consumidores mais velhos e casados tendem a priorizar a proteção da família, enquanto os mais jovens veem a motocicleta como sinônimo de mobilidade, independência e praticidade.

No Pará, a cotação de seguro de automóveis é feita 59% por homens, casados e na faixa etária entre 36 e 45 anos. Assim como mostra nos dados nacionais, o público que procura por seguro de motocicleta é solteiro e tem entre 26 e 35 anos.

As diferenças aparecem também no perfil financeiro. Quem busca seguros para automóveis tem renda mais concentrada entre R$ 3.037 e R$ 4.554, enquanto entre motociclistas predomina a faixa de R$ 1.519 a R$ 3.036. Apesar dessa diferença, em ambos os públicos, destaca-se a preocupação com a saúde financeira: 74% dos interessados em seguros de automóveis e 80% dos de motocicletas estão adimplentes, ou seja, não possuem dívidas negativadas.

Além disso, mais de 70% dos consumidores têm pontuação de crédito considerada “boa” ou “excelente” – acima de 500 e 700 pontos, respectivamente. “O Serasa Score é o principal termômetro de crédito do país, e essa visão reforça a importância de manter bons hábitos financeiros para garantir ainda mais autonomia e acesso a melhores condições crédito e seguros”, destaca Emir.

Análises Regionais

Analisando os dados por região, as cotações para automóveis são realizadas principalmente no Sudeste, representando 67,4% do todo. Esse dado reflete tanto a densidade populacional da região, quanto a concentração das principais montadoras de automóveis nesses estados. No entanto, os números de cotações de seguros para motocicletas são mais distribuídos: a região Nordeste representa 40,2%, seguido pelo Sudeste (32%,) Norte (10,5%), Centro-oeste (9,3%) e Sul (8%).

“Essas diferenças evidenciam o potencial de ampliar o acesso a seguros em todo o país. Com mais de 100 milhões de usuários em nossa plataforma, temos condições de democratizar a proteção financeira e ajudar mais brasileiros a manterem sua estabilidade diante de imprevistos”, completa Emir.

Seguros e Assistências na Serasa

Com objetivo de facilitar o acesso a seguros de forma simples, digital e confiável, a Serasa lança sua nova funcionalidade de seguros assistências, gerando conexões entre seguradoras, corretores e consumidores. Com tecnologia e expertise já consolidada no mercado, o novo canal digital reforça o posicionamento da empresa como um ecossistema completo de soluções financeiras, que apoia os brasileiros no controle e na proteção de seus bens.

Atualmente, os serviços estão disponíveis para todos os brasileiros com automóveis e motocicletas. Para acessar, siga o passo a passo:

Faça o login no site ou aplicativo da Serasa e na página inicial clique em “serviços” e na área “seguros e assistências”, clique em “seguro para seu carro e moto”. Após isso, preencha dados do veículo que você pretende proteger; Adicione informações sobre o condutor ou condutores e qual local em que o veículo está localizado; Após o preenchimento de todo o questionário e validação, é possível visualizar as cotações/ofertas disponíveis para o seu veículo; Ao escolher uma oferta, o app/site redireciona para a forma de pagamento; Ao final, é possível acompanhar o status do pedido pelo app da Serasa e consultar todos os links úteis de comunicação com a seguradora.

Metodologia

O levantamento do Mapa de Seguro da Serasa é calculado de acordo com as cotações analisadas pelo TEx Analytics, plataforma de inteligência de mercado da TEx. Os dados analisados de forma estatística derivam do TELEPORT, sistema de MultiCálculo utilizado diariamente por milhares de Corretoras de Seguros em todo o Brasil.

Fonte: Serasa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/15:30:05

