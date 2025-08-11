Cresce o número de jovens ‘low profile’; entenda o fenômeno

Foto: Reprodução | Nos últimos anos, um movimento silencioso tem ganhado força entre a nova geração: o estilo low profile. Longe de ser apenas uma tendência estética, trata-se de um comportamento que valoriza a discrição, a privacidade e a simplicidade, tanto na vida pessoal quanto na exposição nas redes sociais.

O termo low profile — que em tradução livre significa “perfil baixo” — descreve pessoas que evitam chamar atenção para si, preferem se manter fora dos holofotes e priorizam um círculo social restrito. Essa escolha contrasta com o estilo de vida mais exibicionista e expansivo que predominou na última década, marcado por postagens constantes, ostentação e busca por engajamento digital.

Segundo psicólogos e especialistas em comportamento digital, a adesão ao low profile pode estar relacionada à fadiga causada pelo excesso de informações e pela pressão social presente nas redes. “Vivemos numa era em que todos se sentem obrigados a mostrar algo o tempo todo. Para muitos jovens, se afastar desse cenário é uma forma de preservar a saúde mental e a individualidade”, explica a psicóloga comportamental Marina Oliveira.

O movimento também se reflete no consumo e no estilo de vida. Adeptos dessa filosofia tendem a optar por roupas mais neutras, ambientes mais calmos e interações mais significativas. Não se trata, necessariamente, de timidez ou isolamento, mas de uma escolha consciente por não compartilhar cada detalhe da vida.

Além disso, pesquisas recentes apontam que, para esses jovens, a privacidade se tornou um bem valioso. Uma enquete realizada pela consultoria digital Trends Insight revelou que 64% dos entrevistados de 18 a 25 anos afirmam ter reduzido a frequência de publicações pessoais e limitam o acesso a seus perfis.

No entanto, especialistas alertam que o low profile não deve ser confundido com desconexão total. Muitos adeptos continuam ativos digitalmente, mas de forma mais seletiva, priorizando conteúdos de interesse e interações genuínas.

A tendência, que antes era vista como exceção, hoje já começa a se consolidar como uma postura desejada. Em um mundo hiperconectado, o low profile surge como um contraponto — uma forma de resistência silenciosa à superexposição e à cultura da performance.

Fonte: Chellsen Carneiro/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/21:01:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...