Cria da base do Remo, Kadu assina com o Botafogo-RJ: ‘Passo importante em minha carreira’

Kadu deixa o Leão Azul para jogar no sub-20 do Botafogo-RJ. (Samara Miranda / Remo)

O jovem talento azulino agora compõe o clube dirigido pelo magnata americano John Textor

Mais um jogador revelado nas categorias de base do Remo alça voos maiores. Desta vez, o talento do lateral-direito Kadu, de apenas 19 anos, despertou o interesse do Botafogo-RJ, que tratou de negociar o empréstimo por um ano do atacante e já o apresentou como reforço do Glorioso.

O jogador esteve no elenco azulino até a 11ª rodada da Série B, quando fez seu último jogo contra o Operário. Na rodada seguinte ele já não foi utilizado, enquanto acertava as bases com o Fogão. Inicialmente, Kadu será aproveitado no sub-20, observado por membros da comissão técnica do profissional.

Nesta terça-feira (15), com tudo acertado e o martelo batido, o jogador usou as redes sociais para divulgar a nova fase da sua jornada esportiva. “Mais um passo importante em minha carreira. Muito feliz e grato a Deus por mais uma oportunidade incrível de fazer o que eu amo”.

Kadu cresceu nas categorias de base do Clube do Remo, passando pelo sub-17, sub-20, até chegar no time profissional, na atual temporada disputou 19 partidas com a camisa azulina. Embora a ida ao Rio seja por empréstimo, existe a opção de compra fixada em US$ 950 mil (R$ 5,2 milhões), o que tornaria a negociação uma das maiores na história do futebol paraense.

Fonte: Portal Debate, com Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/15:40:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...