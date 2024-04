Criadora do concurso “Vagina mais bonita do Brasil” dá detalhes sobre a competição: “Ganho muita grana por isso”

(Fotos:Divulgação Privacy) – “Viralizou muito, vendeu demais e acho que essa foi uma das minhas maiores conquistas, porque foi um projeto bem diferente e que deu muito certo”, disse ela.

Ana Otani sempre sonhou grande em sua vida. A estrela da web, que nasceu em uma pequena cidade do Paraná, começou sua jornada como influenciadora bem jovem, criando um blog e um canal no Youtube, chamado Segredos de Ana, para contar suas experiências sexuais.

“Minha cidade era muito pequena, então eu precisava de novos ares, mudar de vida e tentar”, disse ela, que atualmente mora em Camboriú, em entrevista exclusiva à Privacy. “Eu já tinha um canal no YouTube que tinha bastante inscritos, e foquei nele. Comecei a trabalhar, ganhei bastante seguidores”.

“Eu escrevo contos eróticos até hoje, mas também comecei a vender conteúdo sensual”, continuou. “Descobri que dava para ficar rica com isso, então nunca mais parei. Desde então fui só aprendendo várias coisas, ampliando”.

Foi aí que Ana descobriu a Privacy através de suas amigas. “Abri a Privacy e ganhei bastante dinheiro porque o povo me apoiou, graças a Deus, e me tirou do sufoco. Para mim foi maravilhoso, desde sempre tive ótimas experiências”.

“Claro, eu trabalho, mas é uma liberdade, é um prazer… literalmente. É incrível conhecer novas pessoas, viajar para trabalhar, ganhar dinheiro, gozar e ter essa liberdade geográfica e de tempo também, porque eu não gosto de cumprir horário (risos)”.

Outra grande conquista de Otani foi a criação do famoso concurso da “Vagina mais bonita do Brasil”, que já contou com várias edições e premiou influenciadoras famosas, como Fernanda Campos, ex-affair de Neymar.

“Viralizou muito, vendeu demais e acho que essa foi uma das minhas maiores conquistas, porque foi um projeto bem diferente e que deu muito certo, foi muito arriscado”, comentou ela sobre o concurso. “Respiro aliviada e ganho muita grana por isso”.

Além disso, Ana também criou seu próprio podcast, o Conta Um Conto, onde ela mostra o outro lado dos influenciadores de conteúdo adulto.

“Eu alugo uma mansão e convido várias meninas – algumas que são amigas, outras que ainda não se conhecem. Junto essa galera e gravamos esse papo-calcinha para se conhecer e gerar uma intimidade, falar bem espontaneamente sobre os assuntos mais aleatórios”, afirmou. “Dá muito certo porque é muito engraçado, a galera curte bastante”.

“Eu quero mostrar que a gente é gente, somos seres humanos. A gente conversa, ri, tem amigos, família, a nossa família respeita, somos humanos”, adicionou. “Eu quero realmente mostrar esse lado nosso de uma forma bem divertida. E também uso alguns assuntos polêmicos para atrair os haters, que é para dar mais engajamento (risos)”.

Por fim, a influencer, que se diz apaixonada por praias e elegeu sua viagem para Morro de São Paulo como a melhor que já fez, também deu uma dica para quem quer começar a jornada com criação de conteúdo, mas tem vergonha de falar na frente das câmeras: se jogar.

“Tem que se jogar, com vergonha ou sem vergonha. Tem que gravar. Se não fizer, não aprende. É igual dirigir, como vai aprender sem praticar?”, disparou. “A vergonha da câmera é a mesma coisa. Vai falando, vai gesticulando, vai criando coragem e posta, porque a galera vai elogiar e você vai se sentir melhor”.

