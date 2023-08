Criança asmática é esquecida dentro de van escolar durante três horas e meia

Câmeras de segurança registraram o momento em que a menina entrou na van – (Foto:Reprodução).

A menina foi entregue aos responsáveis suada e com fome; os pais registraram um boletim de ocorrência contra a condutora

Uma menina de apenas 4 anos foi deixada dentro de uma van escolar por três horas e meia pela condutora do veículo, em São Bernardo do Campo, São Paulo, na última sexta-feira (28). Segundo os responsáveis, a criança, que é asmática, foi entregue aos pais bastante suada e com fome, mas passa bem e já retornou às atividades escolares.

Os pais relataram em depoimento que a menina deveria ter sido deixada na escola pela responsável da empresa de transporte “Van da Tia Pri”, Priscila Zuim, e que o pai a buscaria ao final do turno. No entanto, Priscila entrou em contato com a mãe para informar que estava com a menina, o que causou estranhamento.

“Achei estranho que ela estivesse com a minha filha. Liguei para o meu esposo para avisar que não precisava mais passar na escola, mas ele disse que já estava lá”, comentou.

O pai perguntou a uma funcionária da escola pela criança e foi informado que a menina não havia ido ao colégio naquela tarde. Ele foi até a van e entregaram e criança para ele. A menina reclamava de fome e afirmou que havia passado a tarde toda trancada no veículo.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelos pais contra a condutora do veículo. Segundo a prefeitura de São Bernardo do Campo, a empresa era credenciada à Secretaria de Transportes e Vias Públicas há dez anos, mas teve o contrato suspenso após o caso. A empresa de transporte não se pronunciou.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2023/16:19:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...