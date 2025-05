Criança atacada por pitbull é salva pelo pai em Parauapebas (PA)

(Foto:Reprodução) – Uma tarde de brincadeira quase terminou em tragédia no Bairro Bom Jesus, em Parauapebas, na tarde de segunda-feira (12).

Uma criança foi atacada por um cachorro da raça pitbull enquanto brincava com o irmão em frente à casa da tia.

Segundo testemunhas, o animal teria escapado da casa de um vizinho. O pitbull avançou diretamente sobre as crianças, provocando pânico entre os moradores da rua. A vítima, uma menina cuja idade não foi divulgada, sofreu ferimentos graves, incluindo uma fratura exposta.

Ao ouvir os gritos do filho pedindo socorro, o pai das crianças correu até o local e conseguiu conter o ataque com as próprias mãos. Ele abriu a boca do cachorro para libertar a criança.

A menina foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros cuidados médicos. O estado de saúde dela é estável.

O dono do cachorro, de acordo com moradores, não prestou assistência após o ataque. Ele teria deixado o local com o animal e, horas depois, retornado à residência, onde se trancou.

