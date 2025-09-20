Criança autista de 12 anos é baleada enquanto brincava na rua em Altamira

Foto: Ilustrativa | O incidente ocorreu enquanto o menino brincava na rua com amigos, no bairro São Sebastião.

Uma criança de 12 anos, diagnosticada com autismo, foi baleada na noite da última terça-feira (16) em Altamira, no sudoeste do Pará. O incidente ocorreu enquanto o menino brincava na rua com amigos, no bairro São Sebastião.

De acordo com relatos iniciais, um homem efetuou disparos em direção ao grupo de crianças, atingindo o garoto. A mãe da criança, que estava em casa no momento do ocorrido, correu para socorrer o filho, que estava desesperado e com sangramento intenso. O menino foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Testemunhas apontam que o suspeito seria um vizinho das vítimas, proprietário de um restaurante da região. Ele estaria incomodado com a presença das crianças brincando na via pública. Em um ato de violência extrema, o homem teria saído de casa armado e atirado contra o grupo, ferindo a criança.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito policial e o caso é investigado sob sigilo na Seccional Urbana de Altamira. “Testemunhas foram ouvidas e a arma foi apreendida e encaminhada para perícia”, completa a PC.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/07:00:28

