Criança cai do 3º andar de prédio no MT e pai relata “milagre de Deus”

Foto: Reprodução | O caso ocorreu no Condomínio Riviera, no bairro Bela Marina, na noite desta quarta-feira (1º).

Uma criança de aproximadamente 2 anos caiu da varanda de um apartamento no terceiro andar de um prédio do Condomínio Riviera, no bairro Bela Marina, em Cuiabá, na noite desta quarta-feira (1º).

O pai do menino, o supervisor de vendas Roniel Souza, usou as redes sociais para tranquilizar familiares e amigos sobre o estado de saúde da criança. Segundo ele, o filho está fora de perigo e considera que o episódio foi um “milagre”.

“Passando aqui para dizer que ele está bem. Se encontra internado em observação médica, mas está bem. Ficamos a noite inteira acompanhando”, relatou.

“Graças a Deus, não quebrou nada, está bem mesmo. Foi a mão de Deus, foi um livramento. Deus é real em nossas vidas, e o milagre de Deus ninguém explica. O que Ele fez na vida do meu filho foi um grande milagre. A mão invisível e poderosa do Senhor, naquela hora, estava cuidando dele”, completou.

Roniel também agradeceu pelas orações de amigos, clientes e membros da igreja.

Conforme informações preliminares, o acidente ocorreu enquanto a mãe do menino lavava roupas. A criança, que estava na sala, teria ido até a varanda, subido em uma cadeira e, em seguida, sofrido a queda.

Até o momento, não há registro oficial do caso.

