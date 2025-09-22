Criança de 10 anos morre após levar choque elétrico ao encostar em fio energizado em Anápolis (GO)

O caso aconteceu na Rua Noêmia, no Setor Vila Jussara, na tarde da última sexta-feira (19). De acordo com os bombeiros, ao chegarem ao local, encontraram o fio próximo a um poste de energia, onde estava o corpo do menino, que chegou a ser atendido, mas não resistiu.

Um menino de 10 anos morreu ao levar choque após encostar em um fio energizado em uma rua de Anápolis, a 55 km de Goiânia. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas teve a morte confirmada no local, na tarde de sexta-feira (19).

O caso aconteceu na Rua Noêmia, no Setor Vila Jussara. De acordo com os bombeiros, ao chegarem no local, encontram o fio próximo a um poste de energia, onde estava o corpo do menino, que recebia massagem cardíaca. A equipe isolou a área e realizou procedimentos de reanimação, com ventilação e oxigênio, mas a criança não resistiu.

Em nota, a Equatorial lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família. A empresa informou que foi acionada e constatou que “o fio envolvido no acidente era de telefonia e estava energizado em razão de contato com a luminária do poste de iluminação pública”.

Vídeo:

Fonte: G1/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/05:15:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...