Criança de 11 anos cai de um mirante no cânion no RS durante passeio

Foto: Reprodução | Ela foi localizada com drone térmico após cair da borda do penhasco.

Uma criança caiu de um mirante no cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS), na tarde desta quinta-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi localizada com o uso de um drone com sensor térmico, e equipes se preparam para chegar até o ponto onde ela está. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Andrews Mohr, a menina de 11 anos é turista de Curitiba (PR) e visitava o Parque Nacional da Serra Geral com os pais.

A Urbia, concessionária responsável pelos serviços de apoio à visitação no parque, informou que concentra esforços no apoio às autoridades que atuam nas buscas e que presta suporte à família da criança no local.

Ainda segundo Mohr, a criança corria em direção a um banco de descanso quando caiu da borda do cânion. O pai tentou alcançá-la, mas não conseguiu impedir a queda.

“Eles estavam se deslocando para um banco de descanso no cânion, onde iriam fazer um lanche. A menina saiu correndo e o pai também, para alcançá-la, mas não conseguiu, e ela acabou caindo no cânion”, disse o secretário em entrevista à Rádio Gaúcha.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar estão no local. Um heliponto foi montado na central administrativa do parque para agilizar o traslado dos militares por via aérea até o ponto da possível queda.

Com cerca de 7,5 quilômetros de extensão e paredões de até 800 metros de altura, o cânion Fortaleza é uma das maiores formações geológicas do país. Localizado no Parque Nacional da Serra Geral, que se estende entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o local é conhecido por suas trilhas, paredões de basalto e vistas panorâmicas.

Fonte: Folhapress

