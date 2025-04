Criança de 11 anos tem morte súbita após sentir ‘forte dor no peito’

(Foto: Reprodução) – A certidão de óbito do garoto aponta “morte súbita a esclarecer”, e exames complementares ainda serão feitos

Kayan Ícaro Menezes de Jesus, de apenas 11 anos, brincava de futebol com os amigos na porta de casa, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador, quando começou a se sentir mal. O menino chegou a comentar com os colegas que sentia o coração fraco e que iria até a casa da avó para beber água e descansar um pouco.

Porém, no caminho, a dor ficou insuportável. “Ele se abaixou de dor e pediu socorro, bem baixinho”, contou a mãe, Niely Menezes. Era volta das 17h quando Kayan chegou em casa, tomou água e desmaiou logo em seguida. Familiares e vizinhos o levaram às pressas para o hospital. Na unidade, ele foi encaminhado para a sala vermelha, mas não resistiu.

Segundo a mãe, o menino não tinha histórico de doenças. “Ele só tinha uma má formação na mãozinha e no pezinho esquerdo. Fazia consultas de rotina e exames com frequência. O último eletrocardiograma dele não apontou nenhuma alteração”, relatou.

Em meio à dor, ela prestou uma última homenagem ao filho, lembrando da paixão dele pelo time de futebol Vitória e do sonho de assistir a um jogo do clube no estádio Barradão. “Você foi um anjo, meu filhinho. Sempre puro, doce, bondoso. Você realmente era uma criança de outro mundo”, disse, emocionada.

Amigos e vizinhos também descreveram Kayan como uma criança carinhosa, humilde e cheia de sonhos. “Ele era estudioso, sonhava alto, tinha Deus no coração e espalhava amor pelo mundo. Corria pela rua como o vento, com a bola nos pés e um sorriso no rosto, sempre pronto a dividir seu abraço caloroso”, lembrou um dos vizinhos.

A certidão de óbito do menino aponta “morte súbita a esclarecer”, e exames complementares ainda serão feitos. O caso está sendo investigado pela 21ª Delegacia Territorial de São Francisco do Conde.

Fonte: Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/04/2025/15:40:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado