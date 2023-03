Criança de 12 anos morre atropelada por um trator em agrovila de Castanhal

O trator estava sendo utilizado para fazer serviço de terraplanagem e limpeza do ramal quando, segundo testemunhas, o motorista teria perdido o controle da máquina e atingido o menino que brincava próximo ao local com outras crianças. (Redes Sociais)

A máquina realizava serviço de terraplanagem no local a serviço da prefeitura

Um menino de 12 anos morreu após ser atropelado por um trator tipo patrol, em um ramal na agrovila do Cupiuba, zona rual de Castanhal, no nordeste do estado. O acidente ocorreu por volta nesta quarta-feira (1º), por volta das 15h.

O trator estava sendo utilizado para fazer serviço de terraplanagem e limpeza do ramal quando, segundo testemunhas, o motorista teria perdido o controle da máquina e atingido o menino que brincava próximo ao local com outras crianças.

Segundo informações do comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores, mas quando chegou na agrovila, a criança já estava morta.

“Quando as guarnições da polícia e o Corpo de Bombeiros chegaram, encontraram a criança no chão, morta. Já a patrol estava tombada dentro do Igarapé. Os relatos da pessoas que estavam com o menino são de que o operador da patrol teria perdido o controle da máquina e atropelado a criança na beira da estrada e posteriormente tombou dentro do Igarapé que corta o ramal. Ele fugiu para a área de mata. O IML foi acionado pela Polícia Civil para remoção do corpo”, relatou o Coronel Galhardo.

A polícia segue fazendo as buscas na mata para encontrar o operador da patrol que estava a serviço da prefeitura.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura e aguarda as informações sobre o caso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/03/2023/16:06:35 (Com informações da Patrícia Baía).

