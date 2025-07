Criança de 2 anos morre após ser atacada por pitbull da família no interior de SP

Foto: Reprodução | Menina, de 2 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e chegou sem vida em unidade de saúde; caso aconteceu na manhã desta segunda (21).

Uma criança de 2 anos morreu depois de ser atacada pelo cachorro da família, na manhã desta segunda-feira (21), em Hortolândia (SP).

A Polícia Militar foi acionada por uma vizinha. Quando chegaram ao local, os agentes precisaram atirar contra o animal, que é da raça pit bull, para que ele soltasse a menina.

A vítima chegou a ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas chegou sem vida, segundo informações confirmadas pela Prefeitura.

O cachorro, que levou três disparos, também foi socorrido. Ele é adulto e havia sido adotado há cerca de dois meses.

A PM informou que ainda não se sabe a dinâmica do acidente, mas a mãe estava no imóvel no momento do ataque. A perícia foi acionada.

Vizinha chamou a polícia

Poliana Eduarda, vizinha da família, foi quem chamou a polícia. Ela havia acabado de chegar do mercado quando ouviu os gritos de socorro da mãe. “Na hora que eu corri, vi o cachorro sacudindo a menina. Eu peguei e liguei para a polícia. A mãe [da criança] estava falando: ‘socorro’. Na hora que eu vi, ela estava em desespero”.

“O cachorro já estava daquele jeito com a menina. Eu entrei em desespero também e liguei para a polícia. [O cachorro] não soltava, não tinha como. Começou sacudindo a cabeça. Eu fiquei totalmente desesperada”, comenta. “A cena ali, o choque foi muito grande”.

A auxiliar de serviços gerais conta que um vizinho tentou usar um pedaço de madeira para interromper os ataques do pit bull, mas não teve resultado. “Eu nem sabia que tinha cachorro aqui. [A menina estava ferida] muito sangue, no braço, na cabeça. Ele pegava mais na parte da cabeça e sacudia ela, sacudia bastante. A polícia pegou e atirou. Depois eu entrei pra dentro de casa”.

“Eu, por ser mãe, na hora que eu vi a reação, comecei a chorar, entrei em pânico. Não sabia nem qual era o telefone do Samu, porque entrei em um desespero muito grande”, afirma Poliana.

Fonte: G1 /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/11:39:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...